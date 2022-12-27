Врачи спасли девочку из Бурятии, родившуюся без части пищевода

Её смогли вернуть к полноценной жизни спустя пять лет





В детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) поделились историей маленькой жительницы одного из отдалённых сёл Бурятии. Девочке пять с половиной лет, но принимать пищу сама, как другие дети, она начала совсем недавно – после высокотехнологичной операции по реконструкции пищевода.Врачи воссоздали его из собственных тканей ребёнка, взяв для этого участок кишечника. Сложное хирургическое вмешательство стало последним этапом долгого лечения врождённой патологии – атрезии пищевода.После появления на свет малышка не могла питаться самостоятельно. Сразу после рождения ей по жизненным показаниям сделали операцию в детском отделении больницы скорой медицинской помощи – установили гастро- и эзофагостомы. Так медики спасли ей жизнь.Девочка растёт в любящей, заботливой семье. Но всё это время еда не поступала естественным путём изо рта в желудок через пищевод. Дальнейшие операции не раз откладывали из-за состояния здоровья крохи.Когда в район приехала выездная бригада врачей ДРКБ, ребёнку было уже четыре с половиной годика. Он отставал в физическом развитии – рост и вес оказались значительно меньше, чем у сверстников. Несмотря на старания родителей, сказывался нефизиологичный приём пищи.Во время приёма выездной бригады решили провести следующий этап лечения – реконструктивно-пластическую операцию. Родителей терзали сомнения, выдержит ли её дочь. Однако врачи убедили их ехать в Улан-Удэ на обследование и подготовку.Вскоре мама с ребёнком поступили в хирургическое отделение ДРКБ под опеку врача Кишикто Пунсукова и начмеда по хирургии Бато Дондокова. Главный врач медучреждения Анатолий Дмитриев в кратчайшие сроки смог решить вопрос о направлении ребёнка в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) в Москве на высокотехнологичную операцию.После подготовки мама с дочкой вылетели в российскую столицу в сопровождении Пунсукова к известному в стране авторитету детской хирургии, профессору, доктору медицинским наук, заведующему торакальным отделением НЦЗД Алхасову Абдуманапу.Профессор блестяще выполнил сложное хирургическое вмешательство. Лечащему врачу, находившемуся на стажировке, удалось понаблюдать за ним непосредственно в операционной. С тех пор прошло семь месяцев. Наша маленькая землячка теперь ест, как и все члены семьи, и в этот раз впервые сядет с близкими за новогодний стол. Мама не нарадуется – аппетит у дочки отличный, она хорошо прибавляет в весе, с каждым днём становится всё сильнее и энергичнее, рассказали в ДРКБ.