Специалисты объяснили, с чем связано снижение интереса
Дальневосточники всё больше отдают предпочтение искусственным новогодним ёлкам, чем живым. За последние пять лет объём заготовок новогодних елей, пихт и сосен на землях лесного фонда упал на 42%, сообщили в филиале Рослесинфорга «Дальлеспроект».
- В 2017 году предприниматели Дальнего Востока заготовили 21,5 тысячи живых новогодних елей, в этом году плановый показатель превысит 13 тысяч штук. Больше половины праздничных елей, сосен и пихт поставляют предприниматели из Сахалинской области, чуть меньше из Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия), - уточнил директор филиала Игорь Гречин.
Снижение спроса у жителей Дальнего Востока объясняется растущим трендом на искусственные ёлки: они более экологичны, практичны, долговечны и бюджетны.
На Дальнем Востоке заготовка живых деревьев производится на специальных плантациях в питомниках, на действующих лесосеках или на участках, подлежащих расчистке – это дороги, линии электропередач, пожарные разрывы.
На Дальнем Востоке падает спрос на живые новогодние ели
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