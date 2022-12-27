На Дальнем Востоке падает спрос на живые новогодние ели

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Специалисты объяснили, с чем связано снижение интереса



Дальневосточники всё больше отдают предпочтение искусственным новогодним ёлкам, чем живым. За последние пять лет объём заготовок новогодних елей, пихт и сосен на землях лесного фонда упал на 42%, сообщили в филиале Рослесинфорга «Дальлеспроект».



- В 2017 году предприниматели Дальнего Востока заготовили 21,5 тысячи живых новогодних елей, в этом году плановый показатель превысит 13 тысяч штук. Больше половины праздничных елей, сосен и пихт поставляют предприниматели из Сахалинской области, чуть меньше из Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия), - уточнил директор филиала Игорь Гречин.



Снижение спроса у жителей Дальнего Востока объясняется растущим трендом на искусственные ёлки: они более экологичны, практичны, долговечны и бюджетны.



На Дальнем Востоке заготовка живых деревьев производится на специальных плантациях в питомниках, на действующих лесосеках или на участках, подлежащих расчистке – это дороги, линии электропередач, пожарные разрывы.



