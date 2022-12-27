27 декабря

26 декабря

Популярное

Глава Бурятии поздравил отделение «Боевого братства» с 25-летием

Глава Бурятии поздравил отделение «Боевого братства» с 25-летием
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано примерно 9380 членов организации

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» отмечает своё 25-летие. В честь этого события в Улан-Удэ прошло торжественное собрание, где собрались представители регионального отделения организации, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил руководителя бурятского отделения Боевого братства Жамбал-Жамсо Жанаева и всех членов организации с праздником. Глава поблагодарил их за работу, которую они ведут.

- Ту миссию, которую сегодня несёт «Боевое братство» – патриотическое воспитание, поддержка наших ребят, организация взаимодействия между всеми органами власти и участниками СВО и их родственниками, сложно переоценить. И в предыдущие годы вы вели свою работу, очень активно, последовательно. Сегодня о наших ребятах, которые в рамках специальной военной операции защищают Родину, идет только самая добрая слава. А это в том числе то, что в них воспитали здесь - дома, в школе, во дворе. Это тот дух и те ценности, которые впитаны нашими ребятами, и за которые они сегодня стоят. Вопросы патриотического воспитания, формирования правильных жизненных ценностей сегодня приобретают особое значение. Спасибо вам за ту работу, которую вы делали, делаете, и которую ещё предстоит делать, - отметил Алексей Цыденов.

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» объединила представителей Вооружённых сил, министерства внутренних дел, федеральной службы безопасности и других ведомств. Основанная в 1997 году, организация прошла большой и насыщенный путь.

Региональная организация всероссийской общественной организации «Боевое братство» Бурятии в этом году заняла первое место в Дальневосточном федеральном округе.

В Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано примерно 9380 членов организации. В 2022 году они провели более 780 уроков мужества, военно-спортивных, спортивных мероприятий в образовательных учреждениях республики, приняли участие в 68 различных патриотических акциях, проведенных в республике.

«Боевое братство» ведёт большую работу по поддержке наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. С первых дней специальной военной операции члены сообщества начали собирать и координировать сбор гуманитарной помощи для участников СВО.

В этот день почтили память боевых товарищей, погибших во время специальной военной операции.

Также во время торжественного собрания глава Бурятии вручил Ордена мужества рядовому Эрдэни Гатапову и младшему сержанту Владиславу Доржиеву за проявленную храбрость и выполнение поставленных задач. Помимо этого, и другие государственные награды вручили членам «Боевого братства» за особые заслуги.


глава Бурятии Алексей Цыденов Боевое братство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Наступит голодомор»: Лама из Бурятии дал прогноз на 2023 год
«Наступит голодомор»: Лама из Бурятии дал прогноз на 2023 год
Общество, 27.12.2022
Он предрёк спад рождаемости, наводнения и появление новых «горячих точек»
Врачи спасли девочку из Бурятии, родившуюся без части пищевода
Врачи спасли девочку из Бурятии, родившуюся без части пищевода
Общество, 27.12.2022
Её смогли вернуть к полноценной жизни спустя пять лет

На Дальнем Востоке падает спрос на живые новогодние ели
На Дальнем Востоке падает спрос на живые новогодние ели
Общество, 27.12.2022
Специалисты объяснили, с чем связано снижение интереса
Глава Бурятии поздравил отделение «Боевого братства» с 25-летием
Глава Бурятии поздравил отделение «Боевого братства» с 25-летием
Общество, 27.12.2022
В Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано примерно 9380 членов организации
В Бурятии выявили более 1200 нарушений в сфере лесопользования
В Бурятии выявили более 1200 нарушений в сфере лесопользования
Общество, 27.12.2022
В прокуратуре обсудили вопросы лесозаготовительной деятельности
В Бурятии администрация разместила не всю информацию в системе ЖКХ
В Бурятии администрация разместила не всю информацию в системе ЖКХ
Общество, 27.12.2022
Виновника привлекли к административной ответственности 
В Бурятии многодетным семьям выделили участки без воды, света и дорог
В Бурятии многодетным семьям выделили участки без воды, света и дорог
Общество, 27.12.2022
Администрацию района через суд обязали обеспечить участки инфраструктурой 
В Бурятии кочегарам начислили зарплату ниже МРОТ
В Бурятии кочегарам начислили зарплату ниже МРОТ
Общество, 27.12.2022
Расчёт за работу ночью был ошибочным 
В Улан-Удэ у любителя пьяной еды изъяли автомобиль
В Улан-Удэ у любителя пьяной еды изъяли автомобиль
Общество, 27.12.2022
Машину конфисковали в собственность государства
В Бурятии состоится первенство по русским шашкам
В Бурятии состоится первенство по русским шашкам
Общество, 27.12.2022
Турнир проведут на следующей неделе
В 2023 году в Москве пройдут Дни Бурятии
В 2023 году в Москве пройдут Дни Бурятии
Общество, 27.12.2022
Юбилейный концерт состоится в Кремлёвском дворце
Улан-удэнцы перед Новым годом отмывают квартиры и ищут Деда Мороза
Улан-удэнцы перед Новым годом отмывают квартиры и ищут Деда Мороза
Общество, 27.12.2022
А часть горожан озаботились ремонтом игровых приставок
В Улан-Удэ девушку не впустили в рестоклуб из-за унтов
В Улан-Удэ девушку не впустили в рестоклуб из-за унтов
Общество, 27.12.2022
При этом в заведении были другие посетители в такой же обуви
В школе в Бурятии ограничили новогодние ёлки из-за ОРВИ
В школе в Бурятии ограничили новогодние ёлки из-за ОРВИ
Общество, 27.12.2022
Каждый класс будет проводить новогодний праздник в своём кабинете

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^