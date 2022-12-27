Глава Бурятии поздравил отделение «Боевого братства» с 25-летием

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано примерно 9380 членов организации



Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» отмечает своё 25-летие. В честь этого события в Улан-Удэ прошло торжественное собрание, где собрались представители регионального отделения организации, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил руководителя бурятского отделения Боевого братства Жамбал-Жамсо Жанаева и всех членов организации с праздником. Глава поблагодарил их за работу, которую они ведут.



- Ту миссию, которую сегодня несёт «Боевое братство» – патриотическое воспитание, поддержка наших ребят, организация взаимодействия между всеми органами власти и участниками СВО и их родственниками, сложно переоценить. И в предыдущие годы вы вели свою работу, очень активно, последовательно. Сегодня о наших ребятах, которые в рамках специальной военной операции защищают Родину, идет только самая добрая слава. А это в том числе то, что в них воспитали здесь - дома, в школе, во дворе. Это тот дух и те ценности, которые впитаны нашими ребятами, и за которые они сегодня стоят. Вопросы патриотического воспитания, формирования правильных жизненных ценностей сегодня приобретают особое значение. Спасибо вам за ту работу, которую вы делали, делаете, и которую ещё предстоит делать, - отметил Алексей Цыденов.



Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» объединила представителей Вооружённых сил, министерства внутренних дел, федеральной службы безопасности и других ведомств. Основанная в 1997 году, организация прошла большой и насыщенный путь.



Региональная организация всероссийской общественной организации «Боевое братство» Бурятии в этом году заняла первое место в Дальневосточном федеральном округе.



В Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано примерно 9380 членов организации. В 2022 году они провели более 780 уроков мужества, военно-спортивных, спортивных мероприятий в образовательных учреждениях республики, приняли участие в 68 различных патриотических акциях, проведенных в республике.



«Боевое братство» ведёт большую работу по поддержке наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. С первых дней специальной военной операции члены сообщества начали собирать и координировать сбор гуманитарной помощи для участников СВО.



В этот день почтили память боевых товарищей, погибших во время специальной военной операции.



Также во время торжественного собрания глава Бурятии вручил Ордена мужества рядовому Эрдэни Гатапову и младшему сержанту Владиславу Доржиеву за проявленную храбрость и выполнение поставленных задач. Помимо этого, и другие государственные награды вручили членам «Боевого братства» за особые заслуги.





