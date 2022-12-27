В Бурятии администрация разместила не всю информацию в системе ЖКХ

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Виновника привлекли к административной ответственности



Администрация города Закаменск акты проверки, паспорта готовности к отопительному сезону многоквартирных домов в системе ГИС ЖКХ разместила не в полном объёме, с нарушением срока. Нарушение выявила прокурорская проверка.



Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, в отношении ответственного должностного лица администрации городского поселения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ «Нарушение сроков размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации не в полном объёме». Виновному назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

