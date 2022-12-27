Виновника привлекли к административной ответственности
Администрация города Закаменск акты проверки, паспорта готовности к отопительному сезону многоквартирных домов в системе ГИС ЖКХ разместила не в полном объёме, с нарушением срока. Нарушение выявила прокурорская проверка.
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении ответственного должностного лица администрации городского поселения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ «Нарушение сроков размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации не в полном объёме». Виновному назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии администрация разместила не всю информацию в системе ЖКХ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В прокуратуре обсудили вопросы лесозаготовительной деятельности
Виновника привлекли к административной ответственности
Администрацию района через суд обязали обеспечить участки инфраструктурой
Расчёт за работу ночью был ошибочным
Машину конфисковали в собственность государства
Турнир проведут на следующей неделе
Юбилейный концерт состоится в Кремлёвском дворце
А часть горожан озаботились ремонтом игровых приставок
При этом в заведении были другие посетители в такой же обуви
Каждый класс будет проводить новогодний праздник в своём кабинете
Спасение запечатлели на видео
В республике проходит благотворительная акция «Варежка»
Юные спортсмены получили новые ученические степени
Для них прошёл единый день профориентации
В республике преимущественно без осадков