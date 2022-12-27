Расчёт за работу ночью был ошибочным
Прокуратура Курумканского района Бурятии выявила нарушение трудового закона в деятельности Байкальский колледж туризма и сервиса.
Установлено, что четверым машинистам котельной Могойтинского филиала учреждения в январе заработная плата с учётом работы в ночное время, выходные и праздничные дни начислена неверно. В связи с этим выплаты кочегарам произведены в размере ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Директору образовательного учреждения внесено прокурорское представление, в отношении работодателя возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством». Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования трудовые права восстановлены, произведено доначисление заработной платы в сумме 17 тысяч рублей.
В Бурятии кочегарам начислили зарплату ниже МРОТ
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