При этом в заведении были другие посетители в такой же обуви
В Улан-Удэ девушку не впустили в рестоклуб паназиатской кухни из-за унтов. Любопытную историю отказа и очень отборного dress-code написали в паблике «Отзывы 03».
Всё случилось в прошлую субботу. Компания из 12 друзей отправилась в заведение вкусно поесть и потанцевать. На часах было около 23 часов.
- При входе в данное заведение нас встретили две девушки, предупредили о входных, а также о том, что мест свободных за столиками нет, но есть за барной стойкой. На это мы согласились, разделись и поднялись на второй этаж. Там упёрлись в стеклянные двери, одна из девушек-администраторов нас сопровождала всё время, но там вдруг всё поменялось. Пропускали 11 человек, кроме одной девушки, мотивируя отказ тем, что в унтах нельзя. Замечу, что все были трезвые, прилично одетые, двое в положении... – рассказала возмущённая посетительница.
Она отметила, что навстречу им выходили другие посетители заведения и многие из них были также в унтах. На вопросы, которые задавали девушки, администратор отвечать не стала, также она ничего не пояснила. В результате никто из компании в ресторане не остался.
В Улан-Удэ девушку не впустили в рестоклуб из-за унтов
Общество, Фото:
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