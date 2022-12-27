На севере Бурятии каратисты сдали квалификационный экзамен

Юные спортсмены получили новые ученические степени



34 воспитанника спортивного клуба «Восток» в городе Северобайкальск сдавали кю-тест киокусинкай каратэ (квалификационный экзамен). Сдача экзамена проходила в два этапа. В первом этапе спортсмены сдавали 10 и 9 Кю; во втором – 8, 7, и 6 Кю, сообщает администрация Северобайкальска.



- Такое разделение по квалификации позволяет тщательнее разглядеть как можно больше способностей ученика – гибкость, силу, координацию, выносливость, концентрацию, волю, сообразительность и вынести решение о повышении его уровня. Кю-тест – это всегда проверка своих способностей, «работа на пределе» и преодоление, - рассказал руководитель Северобайкальской городской спортивной организации Киокусинкай каратэ Виктор Отт.



В настоящий момент система поясов состоит из 10 ученических степеней (кю) – от белого до коричневого пояса, и 10 мастерских степеней (данов) – чёрных поясов разных градаций. Высшей степенью 10 дан обладал лишь сам основатель школы Масутацу Ояма. Цвет пояса в Киокусинкай обозначает глубину освоения техники каратэ, постижения смысла боевого искусства.



Все 34 юных каратиста успешно прошли испытания. Ребята доказали, что достойны получить более высокий по значимости мастерства пояс.

