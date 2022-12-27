Школьники Бурятии попробовали себя в разных профессиях

Общество, Фото: минобрнауки Бурятии

Для них прошёл единый день профориентации



150 школьников из Гусиноозерской школы №4, школы №26 и школы №65 города Улан-Удэ прошли профессиональные пробы в Центре опережающей профессиональной подготовки, сообщает министерство образования Бурятии.



Дети попробовали себя в таких профессиях как ландшафтный дизайнер, кинолог, клипмейкер, полицейский, художник, хореограф, мастер маникюра, повар молекулярной кухни, машинист локомотива.



- Что такое профпробы? Это мини-модель профессиональной деятельности специалиста. В них смоделированы элементы конкретного вида профессиональной деятельности. На профпробе школьник получает опыт той профессии, которую он собирается выбирать или уже выбрал. Это помогает определить, насколько подходит выбранная работа способностям и умениям школьника, - прокомментировала сотрудник центра Мария Белькова.



Центр опережающей профессиональной подготовки Бурятии был создан в 2020 году на базе Бурятского республиканского индустриального техникума.

