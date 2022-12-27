В Бурятии немного похолодает

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -16,-21, местами -26,-31, по Прибайкалью, югу и юго-западу до -10.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура днём -16,-18.

