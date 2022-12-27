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В Бурятии немного похолодает

В Бурятии немного похолодает
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -16,-21, местами -26,-31, по Прибайкалью, югу и юго-западу до -10.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура днём -16,-18.
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