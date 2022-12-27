Улан-удэнцы перед Новым годом отмывают квартиры и ищут Деда Мороза

А часть горожан озаботились ремонтом игровых приставок





Эксперты «Авито» выяснили, какие дела остались у жителей бурятской столицы за несколько дней до Нового года и на какие услуги больше всего вырос спрос в последнее время. Одной из самых популярных оказался клининг. Чтобы встретить праздник чистой квартире, улан-удэнцы стали чаще обращаться к людям, которые занимаются уборкой профессионально. Специалисты берут за это примерно 800 рублей в час.С начала декабря спрос на клинеров увеличился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причём большинство горожан хотят привести в порядок мягкую мебель – диваны и кресла.Горожане готовы платить и за помощь в украшении своих домов и квартир и даже новогодних ёлок. А ещё они усиленно ищут на «Авито» Дедов Морозов и Снегурочек – аниматоров в костюмах приглашают в гости гораздо чаще, чем в 2021-ом (на 96%). За визит главного зимнего волшебника и его внучки придётся выложить около 2000 рублей, но чем ближе Новый год, тем выше цены. За эту же сумму можно взять в аренду украшенную ёлку или заказать новогодний декор квартиры «под ключ».Многие улан-удэнцы решили отремонтировать и настроить игровые приставки, чтобы отдохнуть и приятно провести время на новогодних каникулах.- С начала декабря спрос на такую услугу вырос сразу на 481% по сравнению с прошлым годом. Чистка и замена термопасты обойдутся от 1 000 рублей, а замена разъёма – от 2000, – отмечают в «Авито».В первый месяц зимы востребованнее стали и курьеры. Жители Улан-Удэ обращаются к ним, чтобы успеть разослать подарки всем близким и родным и не добираться к ним самостоятельно сквозь мороз и снег.- Этот вариант подойдёт и тем, кто живёт в другом городе и хочет порадовать любимых на расстоянии. Средняя стоимость услуги в Улан-Удэ – 888 рублей за одно поручение. Цена может меняться в зависимости от расстояния и вида транспорта, – рассказали эксперты.