27 декабря

26 декабря

Популярное

Улан-удэнцы перед Новым годом отмывают квартиры и ищут Деда Мороза

Улан-удэнцы перед Новым годом отмывают квартиры и ищут Деда Мороза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А часть горожан озаботились ремонтом игровых приставок

Эксперты «Авито» выяснили, какие дела остались у жителей бурятской столицы за несколько дней до Нового года и на какие услуги больше всего вырос спрос в последнее время. Одной из самых популярных оказался клининг. Чтобы встретить праздник чистой квартире, улан-удэнцы стали чаще обращаться к людям, которые занимаются уборкой профессионально. Специалисты берут за это примерно 800 рублей в час.

С начала декабря спрос на клинеров увеличился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причём большинство горожан хотят привести в порядок мягкую мебель – диваны и кресла.

Горожане готовы платить и за помощь в украшении своих домов и квартир и даже новогодних ёлок. А ещё они усиленно ищут на «Авито» Дедов Морозов и Снегурочек – аниматоров в костюмах приглашают в гости гораздо чаще, чем в 2021-ом (на 96%). За визит главного зимнего волшебника и его внучки придётся выложить около 2000 рублей, но чем ближе Новый год, тем выше цены. За эту же сумму можно взять в аренду украшенную ёлку или заказать новогодний декор квартиры «под ключ».

Многие улан-удэнцы решили отремонтировать и настроить игровые приставки, чтобы отдохнуть и приятно провести время на новогодних каникулах.

- С начала декабря спрос на такую услугу вырос сразу на 481% по сравнению с прошлым годом. Чистка и замена термопасты обойдутся от 1 000 рублей, а замена разъёма – от 2000, – отмечают в «Авито».

В первый месяц зимы востребованнее стали и курьеры. Жители Улан-Удэ обращаются к ним, чтобы успеть разослать подарки всем близким и родным и не добираться к ним самостоятельно сквозь мороз и снег.

- Этот вариант подойдёт и тем, кто живёт в другом городе и хочет порадовать любимых на расстоянии. Средняя стоимость услуги  в Улан-Удэ – 888 рублей за одно поручение. Цена может меняться в зависимости от расстояния и вида транспорта, – рассказали эксперты.

Новый год

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выявили более 1200 нарушений в сфере лесопользования
В Бурятии выявили более 1200 нарушений в сфере лесопользования
Общество, 27.12.2022
В прокуратуре обсудили вопросы лесозаготовительной деятельности
В Бурятии администрация разместила не всю информацию в системе ЖКХ
В Бурятии администрация разместила не всю информацию в системе ЖКХ
Общество, 27.12.2022
Виновника привлекли к административной ответственности 
В Бурятии многодетным семьям выделили участки без воды, света и дорог
В Бурятии многодетным семьям выделили участки без воды, света и дорог
Общество, 27.12.2022
Администрацию района через суд обязали обеспечить участки инфраструктурой 
В Бурятии кочегарам начислили зарплату ниже МРОТ
В Бурятии кочегарам начислили зарплату ниже МРОТ
Общество, 27.12.2022
Расчёт за работу ночью был ошибочным 
В Улан-Удэ у любителя пьяной еды изъяли автомобиль
В Улан-Удэ у любителя пьяной еды изъяли автомобиль
Общество, 27.12.2022
Машину конфисковали в собственность государства
В Бурятии состоится первенство по русским шашкам
В Бурятии состоится первенство по русским шашкам
Общество, 27.12.2022
Турнир проведут на следующей неделе
В 2023 году в Москве пройдут Дни Бурятии
В 2023 году в Москве пройдут Дни Бурятии
Общество, 27.12.2022
Юбилейный концерт состоится в Кремлёвском дворце
Улан-удэнцы перед Новым годом отмывают квартиры и ищут Деда Мороза
Улан-удэнцы перед Новым годом отмывают квартиры и ищут Деда Мороза
Общество, 27.12.2022
А часть горожан озаботились ремонтом игровых приставок
В Улан-Удэ девушку не впустили в рестоклуб из-за унтов
В Улан-Удэ девушку не впустили в рестоклуб из-за унтов
Общество, 27.12.2022
При этом в заведении были другие посетители в такой же обуви
В школе в Бурятии ограничили новогодние ёлки из-за ОРВИ
В школе в Бурятии ограничили новогодние ёлки из-за ОРВИ
Общество, 27.12.2022
Каждый класс будет проводить новогодний праздник в своём кабинете
В Бурятии одинокие пенсионеры вяжут носки и варежки детям
В Бурятии одинокие пенсионеры вяжут носки и варежки детям
Общество, 27.12.2022
В республике проходит благотворительная акция «Варежка»
На севере Бурятии каратисты сдали квалификационный экзамен
На севере Бурятии каратисты сдали квалификационный экзамен
Общество, 27.12.2022
Юные спортсмены получили новые ученические степени
Школьники Бурятии попробовали себя в разных профессиях
Школьники Бурятии попробовали себя в разных профессиях
Общество, 27.12.2022
Для них прошёл единый день профориентации
В Бурятии немного похолодает
В Бурятии немного похолодает
Общество, 27.12.2022
В республике преимущественно без осадков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^