Турнир проведут на следующей неделе
С 3 по 4 января 2023 года в Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятии по русским шашкам среди юношей и девушек. Соревнования состоятся на центральном стадионе республики, на 2-м этаже административного здания.
К первенству допускаются участники не старше 2004 года рождения. Предварительную заявку необходимо отправить по 31 декабря на электронную почту: [email protected]
Регистрация участников состоится 3 января с 10:00 до 10:30. Соревнования начнутся в 11:00, сообщает федерация шашек РБ.
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В Бурятии состоится первенство по русским шашкам
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