В Бурятии опровергли причастность волонтёров к скандалу с тушёнкой в Крыму

Пользователи соцсетей переживали, что тушёнка по бросовой цене могла быть из гуманитарной помощи



Недавно в соцсетях нашумела история с бурятской тушёнкой, появившейся в продаже в городе Армянск в Крыму. В этот город прибывает гуманитарная помощь для участников спецоперации.



Жительница Армянска рассказала в паблике «Аноним 03», что в магазинах появилась тушёнка по подозрительно низкой цене. Она продаётся всего по 100 рублей, тогда как даже в Бурятии цена одной банки составляет около 200-т.



- Проживаю в городе Армянск, куда приезжает гуманитарная помощь мобилизованным. И связи с этим у нас на полках в магазинах появилась бурятская тушенка. На вопрос, откуда завозят продукцию, затрудняются ответить. Уже написали Цыденову (главе Бурятии – ред.), но и нужно придать этому огласку, и выяснить о наличии этого товара, - требовала автор поста.



Пользователей соцсетей возмутила ситуация. Они выражали тревогу: неужели гуманитарная помощь, которую собирают в Бурятии, там, на местах, просто не доходит до адресатов?



На днях прошло заседание общественной палаты Бурятии, на котором одним из вопросов повестки была гуманитарная помощь участникам СВО. «Байкал-Daily» попросил прокомментировать данную ситуацию председателя общественной палаты Татьяну Думнову. Она полностью опровергла причастность к скандалу АНО «Содействие», которое создано по распоряжению правительства республики и занимается сбором средств для военнослужащих Бурятии, а также ресурсного центра добровольчества «ДоброДом».



- АНО «Содействие» тут никак не задействовано, они отправляют одежду, обмундирование, технические средства, медицинские препараты. Пищевые продукты в их гуманитарную помощь не входят. Мы считаем, что это не специально кто-то взял, увез и начал продавать. Есть предположение, может, кто-то из военнослужащих обменивает. Может, она ещё каким-то образом закуплена. Эта тушёнка – точно не наша гуманитарная помощь, которая уходит по официальным каналам. «ДоброДом» возит тушёнку в составе гуманитарной помощи, но они везут конкретно адресату, - заверила Татьяна Думнова.



Причастность волонтёров также опроверг общественник, куратор волонтерского движения «V помощь Zемлякам03» Денис Леонов.



- Я считаю, что с нашими волонтёрским каналами это не связано. Ребята-волонтёры столько усилий вкладывают в эту отправку, и чтобы потом продавать…Волонтёры – не такие. Насколько я знаю, у «Бурятмяспрома» есть свои договорённости о поставках в Крым. Сейчас разбирательств ещё идут, откуда и что. Но это точно не волонтёры, - заявил он в беседе с «Байкал-Daily».



Также Денис Леонов рассказал, что сейчас появилось новое направление волонтёрской помощи – волонтёры тактической медицины. По его словам, недавно 28 человек из Бурятии прошли обучение и стали инструкторами, часть из них – представители войсковых частей Улан-Удэ, часть – гражданские лиц. К ним на помощь еще было обучено 70 человек из числа представителей МВД, поискового отряда «Лиза Алерт», и медиков.



Он отметил также что сбор финансовой и материальной помощи от жителей Бурятии в пользу военнослужащих перед Новым годом стал активнее.



- Все хотят ребятам, участникам СВО, отправить в том числе и подарки. Есть потребность в техническом снаряжении, в автомобилях. С нашей помощью закуплено четыре автомобиля, и три автомобиля на очереди, - поделился Денис Леонов.



Всю подробную информацию можно найти в телеграм-канале «V помощь Zемлякам03».

