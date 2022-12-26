Его выиграла сборная БГУ
24 декабря в Бурятии был разыгран кубок республики по мини-футболу среди женских команд. По итогам прошлых игр к участию были допущены 6 команд.
В финале, в напряжённой борьбе команда Бурятского госуниверситета выиграла встречу у студенток ВСГУТУ со счётом 1:0. В матче за третье место Селенгинские футболистки уверенно победили команду из Кижингинского района со счётом 2:0.
Как сообщает пресс-служба БГУ, места распределились следующим образом:
1 место – БГУ
2 место – ВСГУТУ
3 место – «ДЮСШ» (Селенгинский район)
4 место – «Юность» (Кижинга)
5 место – «Кудара-Сомон» ( Кяхтинский район)
6 место – «БГУ-2».
В Бурятии разыграли кубок по мини-футболу
Общество, Фото:
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