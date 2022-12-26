В Бурятии разыграли кубок по мини-футболу

Его выиграла сборная БГУ



24 декабря в Бурятии был разыгран кубок республики по мини-футболу среди женских команд. По итогам прошлых игр к участию были допущены 6 команд.



В финале, в напряжённой борьбе команда Бурятского госуниверситета выиграла встречу у студенток ВСГУТУ со счётом 1:0. В матче за третье место Селенгинские футболистки уверенно победили команду из Кижингинского района со счётом 2:0.



Как сообщает пресс-служба БГУ, места распределились следующим образом:

1 место – БГУ

2 место – ВСГУТУ

3 место – «ДЮСШ» (Селенгинский район)

4 место – «Юность» (Кижинга)

5 место – «Кудара-Сомон» ( Кяхтинский район)

6 место – «БГУ-2».

