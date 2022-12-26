Проект библиотекарей из Бурятии стал одним из лучших в России

Общество, Фото: сайт минкультуры Бурятии

Библиотека подготовила проект на лучшую экскурсию по теме «В страну с названием СССР»



Тарбагатайская сельская библиотека представила на конкурс Российской библиотечной ассоциации экскурсию по теме «В страну с названием СССР». В итоге проект тарбагатайской библиотеки был признан одним из лучших.



Библиотекари подготовили интересную экспозицию, посвященную советскому периоду истории нашей страны, куда вошли элементы передвижной библиотеки, плакаты, атрибутика, одежда и др. В проекте приняло участие много молодёжи и школьников.



- Проект наглядно показал молодому поколению, как раньше была организована работа библиотек. В ходе подготовки ребята знакомились с огромным пластом истории нашей страны, который был представлен в виде архивных газет, журнальных вырезок, песенников, записок, школьных тетрадок, писем, грамот, денежных знаков, предметов обихода и атрибутики того времени, - рассказала директор Тарбагатайской библиотеки Людмила Бурдуковская.



Также, по её словам, большой интерес у жителей района вызывает библиотечная рубрика «Листая страницы истории Тарбагатайского района» (0+). В этой рубрике размещаются оцифрованные статьи из газет советского времени - о выдающихся людях района, о простых тружениках сел, о земляках.



