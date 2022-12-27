В 2023 году в Москве пройдут Дни Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Юбилейный концерт состоится в Кремлёвском дворце



Определена дата юбилейного концерта мастеров искусств республики «Бурятия. Золотой век» в Кремлёвском дворце, посвящённого празднованию столетия со дня образования республики. В концерте примут участие солисты Бурятского театра оперы и балета.



2 и 3 марта будущего года главная сцена страны будет отдана на предстоящие торжества. Как и пообещал в свое время, в 2020 году после Сагаалгана в Кремле, глава республики Алексей Цыденов, Бурятия вновь выступит в Москве с масштабным концертом.



В концертной программе будут представлены творческие коллективы Бурятии: БГАТОиБ имени Цыдынжапова, национальный театр песни и танца «Байкал», театр современного танца «Угол Зрения», народный ансамбль русской песни «Забава», молодёжный эвенкийский ансамбль «Гулувун», государственный цирк Бурятии, семейские старообрядческие коллективы, студенты колледжа искусств имени Чайковского, звёзды эстрады и другие. Также приглашены для участия в концерте государственные ансамбли песни и танца из соседних регионов: «Степные напевы» из Иркутской области и «Амар сайн» из Забайкальского края.



В фойе Кремлёвского дворца планируется развернуть выставку национального музея Бурятии и экспозицию достижений экономики и народного хозяйства Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



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