В Улан-Удэ пассажиров автобусов поздравляет Дед Мороза

Горожанам дарят сладкие подарки



В Улан-Удэ Дед Мороз и Снегурочка поздравляют с наступающим Новым годом пассажиров в муниципальных автобусах.



Горожанам дарят сладкие подарки и дарят новогоднее настроение.



26 декабря улан-удэнцы могут встретить Деда Мороза и Снегурочку в автобусах №3, 16, 10, 134.



- В этом году в Улан-Удэ поступило 124 автобуса большого и среднего класса. В следующем году прибудут ещё 14 «Волгабасов», - напомнили в мэрии.



