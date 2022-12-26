Горожанам дарят сладкие подарки
В Улан-Удэ Дед Мороз и Снегурочка поздравляют с наступающим Новым годом пассажиров в муниципальных автобусах.
Горожанам дарят сладкие подарки и дарят новогоднее настроение.
26 декабря улан-удэнцы могут встретить Деда Мороза и Снегурочку в автобусах №3, 16, 10, 134.
- В этом году в Улан-Удэ поступило 124 автобуса большого и среднего класса. В следующем году прибудут ещё 14 «Волгабасов», - напомнили в мэрии.
В Улан-Удэ пассажиров автобусов поздравляет Дед Мороза
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