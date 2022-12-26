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В Улан-Удэ пассажиров автобусов поздравляет Дед Мороза

Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Горожанам дарят сладкие подарки

В Улан-Удэ Дед Мороз и Снегурочка поздравляют с наступающим Новым годом пассажиров в муниципальных автобусах.

Горожанам дарят сладкие подарки и дарят новогоднее настроение.

26 декабря улан-удэнцы могут встретить Деда Мороза и Снегурочку в автобусах №3, 16, 10, 134.

 - В этом году в Улан-Удэ поступило 124 автобуса большого и среднего класса. В следующем году прибудут ещё 14 «Волгабасов», - напомнили в мэрии. 

автобус Дед Мороз

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