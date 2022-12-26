Синоптики опубликовали прогноз погоды до четверга
В ближайшие три дня в Бурятии ожидается морозная и без осадков погода. В ночные часы на севере прогнозируется до -45 градусов, днём температура будет колебаться в пределах -20.
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 27 декабря, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -25,-30, местами -35,-40, по Прибайкалью и югу при облачности -15,-20, днём -16,-21, местами -26,-31, по Прибайкалью, югу и юго-западу до -10.
В среду, 28 декабря, малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -27,-32, местами -35,-40, по юго-западу и северу -40,-45, по Прибайкалью и югу -17,-22, днём -18,-23, местами -27,-32, по Прибайкалью, югу и юго-западу -11,-16.
В четверг, 29 декабря, переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -26,-31, местами -34,-39, по юго-западу и северу -39,-44, по Прибайкалью и югу -17,-22, днём -16,-21, местами -26,-31, по Прибайкалью, югу и юго-западу -10,-15.
Как сообщал «Байкал-Daily», за минувшие выходные в Улан-Удэ выпало 65% от среднемесячной нормы осадков.
В Бурятии утихнут снегопады
Общество, Фото:
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