В Улан-Удэ в новогоднюю ночь запустят бесплатные автобусы

Также будут ходить несколько трамваев



В новогоднюю ночь улан-удэнцы смогут бесплатно ездить на муниципальных автобусах и трамваях. Общественный транспорт будет курсировать с 23 часов 31 декабря до 2 часов ночи 1 января, сообщили в администрации города.



Так, в новогоднюю ночь по пяти трамвайным маршрутам №№ 1, 2, 4, 7, 8 будут курсировать по одному вагону.



МУП «Городские маршруты» организовывает движение шести автобусов ПАЗ по пяти маршрутам № 1 (115 мкр.), № 3 (мкр. Восточный), № 10 (мкр. Аэропорт), № 16 «Квартал» (мкр. Забайкальский), № 134 (мкр. Сосновый Бор с заездом в мкр. Звездный). На маршруте № 10 будут работать два автобуса, на других по одному ПАЗ.



Помимо этого, частные перевозчики на ряде маршрутов продлят работу автобусов в количестве 2-3 единиц на каждом. В частности, по маршрутам №№ 3, 15, 29, 30, 37, 40, 56. Впрочем, они плату с пассажиров взимать будут. Бесплатным проездом можно воспользоваться только в автобусах МУП «Городские маршруты» и трамваях.

