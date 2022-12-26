Спортсмен завоевал две медали соревнований
С 19 по 20 декабря в Красноярске прошёл открытый кубок Красноярского края и первенство детско-юношеской спортивной школы по тхэквондо. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из разных регионов России.
Участие приняли тхэквондисты из Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей, Бурятии и города Санкт-Петербург. Ребята соревновались в четырёх возрастных группах, в личной и командной программах.
Студент Байкальского колледжа недропользования Станислав Ф., выступая в составе сборной команды Бурятии, занял 2 место в спарринге и 3 место по спецтехнике. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Тхэквондист из Бурятии завоевал две медали кубка Красноярского края
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Тройни в регионе в этом году не были зарегистрированы
По итогам голосования остров занял второе место
Общекомандную победу праздновали учащиеся Харлунской школы
Прощание состоится во вторник
Родители называли своих детей Арья, Космос и Олимп
Дети республики рисовали дворы и общественные пространства в своих городах и сёлах
Учёт животных проходит в разгар брачного периода
Корабль был принят в состав ВМФ 25 декабря 2020 года
В честь открытия состоялся турнир по вольной борьбе
Авторы рейтинга заявили, что посмотрев видео рок-группы «The Hu», захочется отправиться на их родину
Также им присвоили почётные звания
Его выиграла сборная БГУ
Первый концерт состоится уже сегодня
Уланудэнцы стали лучшими в дизайне детских унтов и среди семейных мастерских
Пожилые люди получили сладкие подарки, продукты, и дрова