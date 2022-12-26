Тхэквондист из Бурятии завоевал две медали кубка Красноярского края

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Спортсмен завоевал две медали соревнований



С 19 по 20 декабря в Красноярске прошёл открытый кубок Красноярского края и первенство детско-юношеской спортивной школы по тхэквондо. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из разных регионов России.



Участие приняли тхэквондисты из Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей, Бурятии и города Санкт-Петербург. Ребята соревновались в четырёх возрастных группах, в личной и командной программах.



Студент Байкальского колледжа недропользования Станислав Ф., выступая в составе сборной команды Бурятии, занял 2 место в спарринге и 3 место по спецтехнике. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

