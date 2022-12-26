26 декабря

25 декабря

Популярное

На Байкале закрыли навигацию

На Байкале закрыли навигацию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Нарушителям грозят штрафы

С 25 декабря на озере Байкал закрыта навигация. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии, соответствующую информацию опубликовало также ГУ МЧС по Иркутской области.

После официального закрытия навигации маломерным суднам запрещено выходить в Байкал. За нарушение запрета – штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

В том числе перестали ходить паромы на остров Ольхон. Вместо них зимой будут курсировать судна на воздушной подушке.

Навигация на Байкале вновь откроется в мае. 
Байкал навигация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ в новогоднюю ночь запустят бесплатные автобусы
В Улан-Удэ в новогоднюю ночь запустят бесплатные автобусы
Общество, 26.12.2022
Также будут ходить несколько трамваев
На Байкале закрыли навигацию
На Байкале закрыли навигацию
Общество, 26.12.2022
Нарушителям грозят штрафы
На Украине погиб 25-летний доброволец из Бурятии
На Украине погиб 25-летний доброволец из Бурятии
Общество, 26.12.2022
Алексея Серебренникова проводили в последний путь на его малой родине
Дороги Улан-Удэ впервые расчищала колонна техники
Дороги Улан-Удэ впервые расчищала колонна техники
Общество, 26.12.2022
За одну ночь удалось убрать в три раза больше дорог, чем обычно
Жители Бурятии выбрали эскиз медали к 100-летию республики
Жители Бурятии выбрали эскиз медали к 100-летию республики
Общество, 26.12.2022
На выбор было предложено 10 вариантов
В Бурятии дом культуры отремонтировали за 6,5 млн
В Бурятии дом культуры отремонтировали за 6,5 млн
Общество, 26.12.2022
В селе Иркилик проживает 894 человека
В Бурятии ламы приручили благородного оленя
В Бурятии ламы приручили благородного оленя
Общество, 26.12.2022
Теперь дикое животное гуляет вместе с баранами и коровами
В Бурятии жители аварийных домов получили ключи от новых квартир
В Бурятии жители аварийных домов получили ключи от новых квартир
Общество, 26.12.2022
Глава минстроя заявил о существенном прорыве в переселении граждан из аварийного жилья
В Бурятии судебные приставы разыскали должницу за границей
В Бурятии судебные приставы разыскали должницу за границей
Общество, 26.12.2022
Женщина уехала из страны на заработки, не оплатив штраф
Служба крови Бурятии предложила изменить традиционные новогодние застолья
Служба крови Бурятии предложила изменить традиционные новогодние застолья
Общество, 26.12.2022
Коллектив службы крови Бурятии призывает жителей республики отказаться от алкоголя на новогодних столах и встретить 2023 год трезво
В Бурятии сократилось число киберпреступлений
В Бурятии сократилось число киберпреступлений
Общество, 26.12.2022
Данные озвучили на заседании в прокуратуре 
В Бурятии дом-интернат для престарелых нарушил бюджетный закон
В Бурятии дом-интернат для престарелых нарушил бюджетный закон
Общество, 26.12.2022
Учреждение вовремя не отчиталось о полученной субсидии 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^