На Байкале закрыли навигацию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Нарушителям грозят штрафы



С 25 декабря на озере Байкал закрыта навигация. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии, соответствующую информацию опубликовало также ГУ МЧС по Иркутской области.



После официального закрытия навигации маломерным суднам запрещено выходить в Байкал. За нарушение запрета – штраф от 5 до 10 тысяч рублей.



В том числе перестали ходить паромы на остров Ольхон. Вместо них зимой будут курсировать судна на воздушной подушке.



Навигация на Байкале вновь откроется в мае.

