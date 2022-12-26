Нарушителям грозят штрафы
С 25 декабря на озере Байкал закрыта навигация. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии, соответствующую информацию опубликовало также ГУ МЧС по Иркутской области.
После официального закрытия навигации маломерным суднам запрещено выходить в Байкал. За нарушение запрета – штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
В том числе перестали ходить паромы на остров Ольхон. Вместо них зимой будут курсировать судна на воздушной подушке.
Навигация на Байкале вновь откроется в мае.
На Байкале закрыли навигацию
Общество, Фото:
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