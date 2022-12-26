Турнир состоится с 4 по 8 января
В столице Бурятии в новогодние выходные дни состоится традиционный XVII международный турнир «Кубок города Улан-Удэ» по мини-футболу. В этом году он посвящён 100-летию образования республики и станет первым событием из юбилейных мероприятий.
Турнир пройдёт на аренах культурно-спортивного и физкультурно-спортивного комплексов. Планируется участие 19 команд из Монголии, Узбекистана, Новокузнецка, Якутска, Иркутска, Братска, Ангарска, Читы и Улан-Удэ. График игр будет утверждён после жеребьевки уже сегодня, 26 декабря, в 16:00, сообщили в управлении по физической культуре и спорту.
Город Улан-Удэ представят пять команд: «БайкалАвтоТрак», «Улан-Удэ Сити», «Локомотив», Спортшкола №5 и «36-я Армия».
Судейство будет организовано на самом высоком уровне. Для работы на матчах приглашены судьи Ассоциации мини-футбола России, суперлиги чемпионата России по мини-футболу Александр Салата и Алексей Иванов.
Место проведения: ФСК (ул. Рылеева, 2,) и КСК г. Улан-Удэ (пр. Строителей,72).
Вход свободный. Возрастное ограничение 0+
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2022 года обладателем Кубка стала команда «КПРФ-2» из Москвы.
В праздничные дни в Улан-Удэ разыграют Кубок города по мини-футболу
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