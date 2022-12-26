Алексея Серебренникова проводили в последний путь на его малой родине
Во время специальной военной операции на Украине погиб житель Бурятии, уроженец Кабанского района Серебренников Алексей Александрович. Ему было 25 лет.
Алексей Серебренников родился 17 ноября 1997 года в селе Клюевка Кабанского района. Обучался в Клюевской школе с первого класса, окончил её в 2015 году.
За время учёбы показал себя с лучшей стороны, проявлял интерес к техническим специальностям, принимал участие в предметных олимпиадах, творческих конкурсах школы, поселения, района.
После окончания школы Алексей был призван в ряды Вооружённых сил России.
Принял добровольное решение участвовать в специальной военной операции на Украине.
- Алексей оставался всегда верен долгу и присяге. Точно и своевременно выполнял приказы. На службе проявил себя как хорошо обученный военнослужащий, правильно оценивал обстановку, быстро принимал обдуманные решения, проявляя инициативу, решительность и военную смекалку, - сообщает «Кабанск-инфо».
Прощальный митинг прошёл 25 декабря в Клюевке.
На Украине погиб 25-летний доброволец из Бурятии
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