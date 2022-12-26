Презентованы марки, посвящённые 860-летию со дня рождения Чингисхана

Они поступили в продажу в Монголии



22 декабря в Монголии состоялась презентация новых марок, посвящённых 860-летию со дня рождения Чингисхана. Марки разбиты на 6 серий. В одну из серий включены марки с изображениями золотой монеты, золотого Гэрэгэ (пайцзы), памятника священной книги, 9 белых бунчуков, музея Чингисхана, нового портрета Чингисхана, а также первой марки с портретом основателя Монгольской империи.



В создании марок участвовали и оказали поддержку академики, представители музея Чингисхана, института истории и этнографии, института наследия и культуры Чингисхана, заслуженные деятели культуры, историки, скульпторы и дипломаты.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», Главпочтамт Монголии в 1962 году впервые выпустил четыре именные марки к 800-летию со дня рождения Чингисхана. За прошедшие 60 лет были выпущены более 40 марок с изображением хана, посвящённые 830-й, 840-й, 850-й и 860-й годовщинам со дня его рождения; 800-й, 810-й годовщинам восхождения на престол; 750-й, 770-й, 780-й годовщинам создания исторического литературного памятника «Сокровенного сказания монголов»; 790-й, 800-й, 805-й, 810-й годовщинам создания Монгольской империи; а также другие марки.

