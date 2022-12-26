Дороги Улан-Удэ впервые расчищала колонна техники







Отметим, за минувшие выходные в Улан-Удэ выпало 65% от среднемесячной нормы осадков. Такой большой объём убрать сразу невозможно, заявляют в мэрии. В первую очередь, силы направлены на очистку наиболее опасных и оживленных участков, после чего уборка проводится на остальных улицах.



За одну ночь колонна спецтехники прошла по маршруту: от проходной ЛВРЗ, по ул. Лимонова, ул. Ботанической, пр. Автомобилистов, пр. Строителей, ул. Боевой, ул. Терешковой, ул. Бабушкина, ул. Балтахинова, пр. 50-лет октября до Проходной ЛВРЗ. Также комплекс работал по дополнительному маршруту: по ул. Ключевской, ул. Трубачеева от кольцевого движения вблизи «Беркута» до ул. Широких-Полянского.



Четыре больших грейдера срезали снежные наросты с проезжей части сразу по всей ширине дороги. Две комбинированные дорожные машины отвалом сдвигали снежные валы к прибордюрной части, затем четыре тракторных щетки подмели снег и очистили остановочные карманы и перекрёстки. После всех работ по уборке снега на опасных участках была выполнена подсыпка песком.



С раннего утра по этим маршрутам проходят 16 большегрузных машин в комплексе с мини-погрузчиками и вывозят снег на специальные места временного складирования.



Сообщать о необходимости уборки городских улиц можно круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.



Накануне ночью в столице Бурятии впервые на экспериментальной основе городские дороги очищал большой комплекс из десяти единиц спецтехники, который одновременно охватил полностью дорожное полотно.- Ранее таким образом уборка в нашем городе не проводилась. Мы решили попробовать запустить первый комплекс и проанализировать его работу. Такой подход увеличил эффективность уборки снега: сократилось время на уборку и увеличились объёмы выполнения. Например, если уборочная техника работает на разных участках по отдельности, то за одну ночь протяжённость убранных дорог составит порядка 25 километров. А в комплексе сегодня за ночь мы очистили около 75 километров, то есть объёмы увеличились в три раза, - объяснил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.