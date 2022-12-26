Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» отпраздновал День корабля

Общество, Фото: пресс-служба минобороны РФ

Корабль был принят в состав ВМФ 25 декабря 2020 года



На Тихоокеанском флоте 25 декабря сразу два экипажа отмечают годовщину принятия своих боевых кораблей в состав флота. Это корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».



На корвете «Громкий» Андреевский флаг Военно-Морского флота России был поднят 25 декабря 2018 года. Четвёртый день рождения корабля экипаж отметил праздничным построением на вертолётной палубе корвета, где отличившимся в ходе службы морякам были вручены грамоты.



В отличие от «Громкого» корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» встретил свой праздник в море. Экипаж корвета принимает участие в совместном российско-китайском учении «Морское взаимодействие – 2022» которое проходит в акватории Восточно-Китайского моря в период с 21 по 27 декабря.



- Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был принят в состав ВМФ 25 декабря 2020 года. Корабль был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца «Быстрый» Тихоокеанского флота, за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

