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Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» отпраздновал День корабля

Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» отпраздновал День корабля
Общество,  Фото:пресс-служба минобороны РФ
Корабль был принят в состав ВМФ 25 декабря 2020 года

На Тихоокеанском флоте 25 декабря сразу два экипажа отмечают годовщину принятия своих боевых кораблей в состав флота. Это корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

На корвете «Громкий» Андреевский флаг Военно-Морского флота России был поднят 25 декабря 2018 года. Четвёртый день рождения корабля экипаж отметил праздничным построением на вертолётной палубе корвета, где отличившимся в ходе службы морякам были вручены грамоты.

В отличие от «Громкого» корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» встретил свой праздник в море. Экипаж корвета принимает участие в совместном российско-китайском учении «Морское взаимодействие – 2022» которое проходит в акватории Восточно-Китайского моря в период с 21 по 27 декабря.

- Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был принят в состав ВМФ 25 декабря 2020 года. Корабль был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца «Быстрый» Тихоокеанского флота, за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
корвет Алдар Цыденжапов ВМФ

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