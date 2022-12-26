Корабль был принят в состав ВМФ 25 декабря 2020 года
На Тихоокеанском флоте 25 декабря сразу два экипажа отмечают годовщину принятия своих боевых кораблей в состав флота. Это корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
На корвете «Громкий» Андреевский флаг Военно-Морского флота России был поднят 25 декабря 2018 года. Четвёртый день рождения корабля экипаж отметил праздничным построением на вертолётной палубе корвета, где отличившимся в ходе службы морякам были вручены грамоты.
В отличие от «Громкого» корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» встретил свой праздник в море. Экипаж корвета принимает участие в совместном российско-китайском учении «Морское взаимодействие – 2022» которое проходит в акватории Восточно-Китайского моря в период с 21 по 27 декабря.
- Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был принят в состав ВМФ 25 декабря 2020 года. Корабль был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца «Быстрый» Тихоокеанского флота, за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» отпраздновал День корабля
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дети республики рисовали дворы и общественные пространства в своих городах и сёлах
Учёт животных проходит в разгар брачного периода
Корабль был принят в состав ВМФ 25 декабря 2020 года
В честь открытия состоялся турнир по вольной борьбе
Авторы рейтинга заявили, что посмотрев видео рок-группы «The Hu», захочется отправиться на их родину
Также им присвоили почётные звания
Его выиграла сборная БГУ
Первый концерт состоится уже сегодня
Уланудэнцы стали лучшими в дизайне детских унтов и среди семейных мастерских
Пожилые люди получили сладкие подарки, продукты, и дрова
Оно объединит пять действующих пособий
Имеется разрешение на регулирование численности хищников
Участвовали 12 команд
Рыжая плутовка «дежурила» на обочине дороги
В республике очень остро реагируют на любые волнительные события и преувеличивают их последствия