По итогам голосования остров занял второе место
Остров Ольхон и Иркутская область вошли в тройку лидеров по итогам финального этапа открытого общероссийского голосования в рамках проекта «Места силы России». Байкальский остров занял второе место, набрав 1020 голосов. На первом месте Коломна в Московской области, на третьем – озеро Светлояр в Нижегородской области.
- Ольхон – самый большой из островов Байкала, где удивительным образом сочетаются самые красивые ландшафты: степные просторы, светлые сосновые леса с реликтовыми соснами, песчаные пляжи, горные вершины. По официальным данным, население Ольхона не превышает 1500 человек. Однако ежегодно остров посещают порядка 220 тысяч туристов и экскурсантов, что составляет около 15% от общего количества туристских прибытий в Иркутскую область, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Голосование проходило на сайте «Места силы России». Целью проекта является разработка и внедрение мероприятий, направленных на поиск и популяризацию географическо-природных мест на территории России, обладающих значимыми для народов нашей страны историческими, культурными и духовными ценностями.
Ольхон стал одним из главных «мест силы» в России
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