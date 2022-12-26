Улан-удэнцы назвали главные профессиональные цели в новом году

Большинство горожан стремятся к повышению дохода и карьерному росту





Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob решили выяснить, каковы главные профессиональные цели жителей бурятской столицы на новый, 2023 год. По 14% опрошенных заявили, что это повышение дохода и продвижение по карьерной лестнице.Ещё 12% респондентов хотят пройти обучение – например, окончить курсы повышения квалификации, освоить новые методики или технологии. Повышать профессионализм планируют 10% улан-удэнцев, открыть или расширить бизнес – 4%, взять на себя новые обязанности – 2%, а ещё 1% горожан намерены завершить начатый проект.О других профессиональных целях рассказали 5% опрошенных. Они упомянули изучение законодательства по своей специальности, написание диссертации и налаживание отношений в новом коллективе. Четверть наших земляков (25%) не ставят перед собой чётких рабочих задач на следующий год.Мужчины более прямолинейны в этом плане и открыто говорят о стремлении зарабатывать больше. Женщины хитрее. Они хотят, в принципе, того же, но своими главными профессиональными целями называют карьерный рост и повышение профессионализма. В 2022 году желающих перейти на удалёнку и изучать иностранные языки среди работающих улан-удэнцев стало меньше.