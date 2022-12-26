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Жители Бурятии выбрали эскиз медали к 100-летию республики

Жители Бурятии выбрали эскиз медали к 100-летию республики
Общество, 
На выбор было предложено 10 вариантов

Как сообщал «Байкал-Daily», жителям Бурятии было предложено самим выбрать макет юбилейной медали, посвящённой столетию образования республики. Выбрать эскиз можно было на официальной странице правительства Бурятии в социальной сети «Вконтакте». На выбор пользователям было предложено 10 вариантов.

- Голосование проходило с 16 по 23 декабря. В нём приняли участие 1 976 человек. Эскиз под номером 10 стал победителем. Он набрал 435 голосов, что составило 22,01% от общего количества, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Окончательный вариант юбилейной медали будет отредактирован с учётом пожеланий, которые оставили подписчики в комментариях. Пользователи внесли свои предложения, в частности, добавить надпись на бурятском языке.

Столетие Республики Бурятия будет отмечаться в 2023 году.

30 мая 1923 года была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика. Ещё раньше две Бурят-Монгольские автономные области были созданы в составе РСФСР и Дальневосточной республики (буферного государства, созданного советской властью в тактических целях). 30 мая 1923 года президиум Всесоюзного Центрального исполнительного комитета принял постановление об объединении этих областей в республику с центром в городе Верхнеудинске.

Столица Бурят-Монголии в 1934 году была переименована из Верхнеудинска в Улан-Удэ.

медаль 100 лет Республики Бурятия

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