В Бурятии дом культуры отремонтировали за 6,5 млн

В селе Иркилик проживает 894 человека
В преддверии Нового Года в селе Иркилик Прибайкальского района Бурятии после ремонта открылся дом культуры. Здание было старым, 1975 года постройки. Из федерального и республиканского бюджетов на его ремонт было выделено 6 млн 459 тысяч рублей.
- В доме культуры установили новую систему отопления, заменили полностью систему электроснабжения, поставили новые окна, двери, новые полы и навесные потолки. Также утеплили и обшили фасад здания, оборудовали новые санузлы, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.
В селе Иркилик проживает 894 человека. Дом культуры для жителей – одно из главных учреждений в селе. Поскольку в поселении нет своей школы, то клуб активно сотрудничает с детским садом.
Всего в доме культуры работает шесть человек. Работают шесть клубных организаций, которые посещают 61 человек. Ежегодно проводятся более 200 мероприятий. В доме культуры также работает местная библиотека.
- Мы здесь очень давно не проводили концерты, потому что здание было в таком состоянии, что люди не могли здесь находиться - было холодно. Впереди у нас Новый Год, дети уже готовятся к этому празднику, роли розданы. Мы создали театральную группу из тех детей, которые проживают в этом селе. Детям здесь интересно, им нравится. Мы счастливы, что теперь у нас есть такой дом культуры, это наша общая радость! – отметила директор МКУ «Турунтаевский КИЦ» Надежда Бурдуковская.
В этом году в рамках национального проекта «Культура» в 15 районах Бурятии будет отремонтировано 23 дома культуры.
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