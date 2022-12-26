Тройни в регионе в этом году не были зарегистрированы
По данным единого государственного реестра (ЕГР) департамента ЗАГС, на текущий момент в Забайкальском крае зарегистрировано рождение 111 двоен, троен не рождалось. Однако год ещё не закончился, и оставшиеся дни могут внести коррективы в эти данные.
Первые в уходящем году двойняшки по всему Забайкальскому краю были зарегистрированы в Александрово-Заводском районе. Мальчики, которых назвали Амир и Рустам, родились у жителей села Бутунтай Александра и Ольги, став их вторым и третьим ребенком. В семье уже есть старшая дочь Ольга. Каждому из родителей на момент рождения было по 20 лет, и в таком молодом возрасте семья уже перешла в статус многодетной.
Также напомним о необычной паре – Антоне и Надежде из Приаргунского района Родившиеся у них Юрий и Любовь стали не только первыми двойняшками для своего района в 2022 году, но и вторыми двойняшками для родителей. В этой семье уже воспитываются двойняшки Илья и Михаил, а также Егор и Вера.
Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья, в 2021 году в регионе зарегистрировано рождение 117 двоен, троен не рождалось. В 2020 году в крае родилось 126 двоен и две тройни.
За год в Забайкалье родилось 111 двоен
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