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В Забайкалье назвали самые редкие имена для новорождённых в 2022 году

В Забайкалье назвали самые редкие имена для новорождённых в 2022 году
Общество,  Фото:pixabay.com
Родители называли своих детей Арья, Космос и Олимп

В департаменте ЗАГС Забайкалья проанализировали, какие имена для новорожденных в уходящем году в регионе стали самыми популярными, а какие – редкими. Артём, Матвей, София и Милана третий год традиционно держат первенство. В списке самых редких по-прежнему много национальных имён, однако немало родителей подошли к вопросу наречения креативно.

Среди мужчин тройку лидеров «возглавил» Артём – так на текущий день назвали 292 новорождённых, почти одинаково прибавилось в крае Александров (206) и Матвеев (204). Девочек чаще всего называли Софиями – 238 наречений, Евами – 210, и Миланами – 207.

Уникальными в этом году оказались среди девочек: Пелагея, Алиса, Милослава, Зоя, Мила, Вирсавия, Аврора, Августина, Симона, Илона, Радмина, Аля, Арья, Аиша, Сабрина, Эмилиа, Рината. Тёзок среди ровесников в Забайкалье не встретят, например, Олимп, Устин, Радибор, Деонис, Растислав, Елизар, Ерофей, Еремей, Космос, Влад, Фёдор, Софрон, Радомир, Арсентий, Альберт, Гавриил, Мухаммадшох, Мироншох, Сарул, Диловар. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
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