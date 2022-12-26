Родители называли своих детей Арья, Космос и Олимп
В департаменте ЗАГС Забайкалья проанализировали, какие имена для новорожденных в уходящем году в регионе стали самыми популярными, а какие – редкими. Артём, Матвей, София и Милана третий год традиционно держат первенство. В списке самых редких по-прежнему много национальных имён, однако немало родителей подошли к вопросу наречения креативно.
Среди мужчин тройку лидеров «возглавил» Артём – так на текущий день назвали 292 новорождённых, почти одинаково прибавилось в крае Александров (206) и Матвеев (204). Девочек чаще всего называли Софиями – 238 наречений, Евами – 210, и Миланами – 207.
Уникальными в этом году оказались среди девочек: Пелагея, Алиса, Милослава, Зоя, Мила, Вирсавия, Аврора, Августина, Симона, Илона, Радмина, Аля, Арья, Аиша, Сабрина, Эмилиа, Рината. Тёзок среди ровесников в Забайкалье не встретят, например, Олимп, Устин, Радибор, Деонис, Растислав, Елизар, Ерофей, Еремей, Космос, Влад, Фёдор, Софрон, Радомир, Арсентий, Альберт, Гавриил, Мухаммадшох, Мироншох, Сарул, Диловар. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
В Забайкалье назвали самые редкие имена для новорождённых в 2022 году
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дети республики рисовали дворы и общественные пространства в своих городах и сёлах
Учёт животных проходит в разгар брачного периода
Корабль был принят в состав ВМФ 25 декабря 2020 года
В честь открытия состоялся турнир по вольной борьбе
Авторы рейтинга заявили, что посмотрев видео рок-группы «The Hu», захочется отправиться на их родину
Также им присвоили почётные звания
Его выиграла сборная БГУ
Первый концерт состоится уже сегодня
Уланудэнцы стали лучшими в дизайне детских унтов и среди семейных мастерских
Пожилые люди получили сладкие подарки, продукты, и дрова
Оно объединит пять действующих пособий
Имеется разрешение на регулирование численности хищников
Участвовали 12 команд
Рыжая плутовка «дежурила» на обочине дороги
В республике очень остро реагируют на любые волнительные события и преувеличивают их последствия