В Бурятии опровергли запрет на школьные ёлки из-за СВО

Родители решили, что их дети останутся без праздника





Жители Кабанского района Бурятии рассказали в местном вайбер-чате, что в некоторых средних школах якобы не разрешают проводить ёлки. Причина тому, по словам сельчан – проходящая на Украине специальная военная операция.- Во многих школах ёлки разрешены, в клубе тоже будут, а наши дети их не видят, – заявили родители и поинтересовались, можно ли вообще устраивать подобные мероприятия в районе.Начальник районного управления образования Андрей Власов пояснил: в муниципальном образовании из-за частичной мобилизации в самом деле приостанавливали культурно-досуговые мероприятия. Соответствующее распоряжение подписал глава МО, но оно действовало до 14 декабря.- Проводить развлекательные мероприятия, в том числе – новогодние ёлки в школах можно с учётом эпидемиологической ситуации и требований СанПиН, – подчеркнул начальник РУО.