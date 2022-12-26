В Бурятии опровергли запрет на школьные ёлки из-за СВО

Родители решили, что их дети останутся без праздника
Жители Кабанского района Бурятии рассказали в местном вайбер-чате, что в некоторых средних школах якобы не разрешают проводить ёлки. Причина тому, по словам сельчан – проходящая на Украине специальная военная операция.
- Во многих школах ёлки разрешены, в клубе тоже будут, а наши дети их не видят, – заявили родители и поинтересовались, можно ли вообще устраивать подобные мероприятия в районе.
Начальник районного управления образования Андрей Власов пояснил: в муниципальном образовании из-за частичной мобилизации в самом деле приостанавливали культурно-досуговые мероприятия. Соответствующее распоряжение подписал глава МО, но оно действовало до 14 декабря.
- Проводить развлекательные мероприятия, в том числе – новогодние ёлки в школах можно с учётом эпидемиологической ситуации и требований СанПиН, – подчеркнул начальник РУО.
Родители решили, что их дети останутся без праздника
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