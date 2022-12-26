В честь открытия состоялся турнир по вольной борьбе
В преддверии наступающего Нового года в селе Ульдурга Еравнинского района Бурятии состоялось открытие нового спортивного комплекса «Илалта». Спортивный объект построен практически за полгода, по инициативе жителей села.
- Спортивный комплекс «Илалта» станет центром притяжения всех жителей села. Здесь будет размещаться зал борьбы с душевыми и сауной, тренажёрный зал, залы для игры в настольный теннис, шахматы, бильярд, - отметил на открытии комплекса заместитель министра спорта и молодежной политики республики Эрдэм Биликтуев.
В честь открытия состоялся первый турнир по вольной борьбе среди юных спортсменов из Еравнинского, Хоринского, Кижингинского районов и Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В селе Бурятии открылся спорткомплекс, построенный методом народной стройки
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