В селе Бурятии открылся спорткомплекс, построенный методом народной стройки

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В честь открытия состоялся турнир по вольной борьбе



В преддверии наступающего Нового года в селе Ульдурга Еравнинского района Бурятии состоялось открытие нового спортивного комплекса «Илалта». Спортивный объект построен практически за полгода, по инициативе жителей села.



- Спортивный комплекс «Илалта» станет центром притяжения всех жителей села. Здесь будет размещаться зал борьбы с душевыми и сауной, тренажёрный зал, залы для игры в настольный теннис, шахматы, бильярд, - отметил на открытии комплекса заместитель министра спорта и молодежной политики республики Эрдэм Биликтуев.



В честь открытия состоялся первый турнир по вольной борьбе среди юных спортсменов из Еравнинского, Хоринского, Кижингинского районов и Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

