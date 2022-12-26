В Бурятии ламы приручили благородного оленя

Теперь дикое животное гуляет вместе с баранами и коровами







- Олень – это символ благородства, силы, изящества, чистоты, первозданности, невинности и возрождения, – добавила Дамдинова и напомнила, что на логотипе Бурприроднадзора тоже есть изображение этого животного.















- Природа мудра, возможно, она останется навсегда с человеком, а, может, убежит и найдёт свою половину в дикой природе. Но единственно хочется, чтобы на её пути встречались лишь хорошие люди, - заключила директор Бурприроднадзора.

Руководитель Бурприроднадзора Бурятии Марина Дамдинова поделилась удивительной историей о самке благородного оленя, которую выходили ламы Анинского дацана. Глава ведомства встретила её на днях во время поездки в Хоринский район.- Оказывается, полтора года назад она детёнышем пришла в дацан. Её выходили, и ламы надели ей на шею оберег, – написала Марина Дамдинова.Теперь олень периодически приходит на животноводческую стоянку и гуляет там вместе с баранами и коровами.