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В Улан-Удэ студенты пришли на помощь семье мобилизованного

В Улан-Удэ студенты пришли на помощь семье мобилизованного
Общество,  Фото:пресс-служба ВСГУТУ
Они раскололи целую машину дров

Волонтёры университетского штаба ВСГУТУ пришли на выручку семье одного из мобилизованных жителей Улан-Удэ. Студенты машиностроительного факультета помогли расколоть машину дров и сложить их.

- Выражаю огромную благодарность волонтёрам машиностроительного факультета ВСГУТУ Солбону, Сергею, Вадиму, Дугару, Михаилу за оказанную помощь семье мобилизованного в расколке дров. С вами в мире становится лучше, добрее, теплее! Желаю вам здоровья и душевных сил. Неиссякаемой энергии и благополучия. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам с приумножением, - поблагодарили волонтёров в соцсетях.

В вузе работает университетский штаб #МыВместе. Его волонтёры из числа студентов и преподавателей активно помогают семьям мобилизованных в Улан-Удэ. Они принимают и обрабатывают заявки для выполнения адресной бытовой помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан. Заявки поступают как напрямую от нуждающихся, так и при содействии администрации города. Кроме того, штаб собирает гуманитарную помощь для участников СВО. 
студенты волонтеры

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