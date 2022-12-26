Они раскололи целую машину дров
Волонтёры университетского штаба ВСГУТУ пришли на выручку семье одного из мобилизованных жителей Улан-Удэ. Студенты машиностроительного факультета помогли расколоть машину дров и сложить их.
- Выражаю огромную благодарность волонтёрам машиностроительного факультета ВСГУТУ Солбону, Сергею, Вадиму, Дугару, Михаилу за оказанную помощь семье мобилизованного в расколке дров. С вами в мире становится лучше, добрее, теплее! Желаю вам здоровья и душевных сил. Неиссякаемой энергии и благополучия. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам с приумножением, - поблагодарили волонтёров в соцсетях.
В вузе работает университетский штаб #МыВместе. Его волонтёры из числа студентов и преподавателей активно помогают семьям мобилизованных в Улан-Удэ. Они принимают и обрабатывают заявки для выполнения адресной бытовой помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан. Заявки поступают как напрямую от нуждающихся, так и при содействии администрации города. Кроме того, штаб собирает гуманитарную помощь для участников СВО.
В Улан-Удэ студенты пришли на помощь семье мобилизованного
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