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Служба крови Бурятии предложила изменить традиционные новогодние застолья

Служба крови Бурятии предложила изменить традиционные новогодние застолья
Общество,  Фото:Служба крови Бурятии
Коллектив службы крови Бурятии призывает жителей республики отказаться от алкоголя на новогодних столах и встретить 2023 год трезво

По словам специалистов, Новый год и январь месяц бьют все рекорды по количеству проблем со здоровьем, вызванных алкоголем и перееданием.

- Собраться с близкими и родными за столом с обилием еды и алкогольных напитков. Для многих это традиция, норма жизни. Включая советские фильмы, люди распивают шампанское, едят оливье, шутят и веселятся. Но некоторые застолья заканчиваются не совсем цивильно, а иногда – трагично, - сообщают врачи.

По статистике каждый Новый год обходится России в 9000-12000 жизней. Наибольшая доля смертей (около 60-70%) приходится на 1 января и ближайшие два дня.

- Только мы в ответе за свои действия, только мы сами можем изменить традиции, тренды. Служба крови Бурятии призывает жителей республики отказаться от алкоголя на новогодних столах и встретить 2023 год трезво! – призывают медики.

Алкоголь сегодня есть чем заменить. Под бой курантов можно разлить шампанское, но «детское». А лучше всего приготовить напитки приготовить самостоятельно всей семьёй.

Список любимых зимних напитков службы крови Бурятии:
- Имбирный чай,
- Домашний лимонад,
- Морсы,
- Соки,
- Фруктовые чаи, напитки.

- Друзья, давайте скажем «Нет» вредным привычкам и «Да» здоровому образу жизни! Мы за трезвость! Нет алкоголю! – заявляют работники службы крови Бурятии.
Бурятия служба крови Донорство крови Новый год здравоохранение минздрав РБ

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