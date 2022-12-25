В Бурятии пожарные лепят снежные скульптуры









Благодаря им на территории пожарной части появились скульптуры пожарной машины, мультипликационных героев - миньонов, новогодней ёлки и символа года – кролика.



- Вот эта Маша была вообще сверху на медведе, но что-то пошло не так. Начали её красить, и она упала. Смеялись изо всех сил, но отреставрировали её и поставили внизу, - поделился пожарный Сергей Гусев.



Материалы для изготовления скульптур использовали традиционные – снег и воду для укрепления формы на морозе.

Благодаря им на территории пожарной части появились скульптуры пожарной машины, мультипликационных героев - миньонов, новогодней ёлки и символа года – кролика.- Вот эта Маша была вообще сверху на медведе, но что-то пошло не так. Начали её красить, и она упала. Смеялись изо всех сил, но отреставрировали её и поставили внизу, - поделился пожарный Сергей Гусев.Материалы для изготовления скульптур использовали традиционные – снег и воду для укрепления формы на морозе.













Пожарные из села Кабанск в Бурятии украсили свою пожарную часть снежными фигурами.В республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали, что пожарный Сергей Гусев и водитель пожарного автомобиля Алексей Корытов служат в части №25. В этом году они вновь порадовали коллег и сельчан своим зимним искусством.