В Бурятии пожарные лепят снежные скульптуры

В том числе были созданы миньоны и пожарные машина
Пожарные из села Кабанск в Бурятии украсили свою пожарную часть снежными фигурами.
В республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали, что пожарный Сергей Гусев и водитель пожарного автомобиля Алексей Корытов служат в части №25. В этом году они вновь порадовали коллег и сельчан своим зимним искусством.
Благодаря им на территории пожарной части появились скульптуры пожарной машины, мультипликационных героев - миньонов, новогодней ёлки и символа года – кролика.
- Вот эта Маша была вообще сверху на медведе, но что-то пошло не так. Начали её красить, и она упала. Смеялись изо всех сил, но отреставрировали её и поставили внизу, - поделился пожарный Сергей Гусев.
Материалы для изготовления скульптур использовали традиционные – снег и воду для укрепления формы на морозе.
В том числе были созданы миньоны и пожарные машина
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