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Школьники Бурятии впервые посоревновались в литературном чтении

Школьники Бурятии впервые посоревновались в литературном чтении
Общество, 
Завершилась республиканская олимпиада по литературному чтению «Книгочей»

В Улан-Удэ подвели итоги I республиканской олимпиады по литературному чтению «Книгочей». Олимпиада посвящена 85-летию Эдуарда Успенского и проводилась для учеников начальной школы. В конкурсе приняли участие 158 школьников.

- В олимпиаде участвовали дети младших классов: второй, третий, четвёртые классы. Конкурс помог выявить наиболее талантливых школьников, проявляющих способности в области литературного чтения, - сообщили в минобрнауки Бурятии.

Первое место заняли Кыренская средняя школа (2 класс, 4 класс) и прогимназия №108, Улан-Удэ (3 класс).

Второе место разделили Сотниковская средняя школа, Онохойская средняя школа №2, Гимназия №14 Улан-Удэ (2 класс), гимназия №3 Улан-Удэ, республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1, гимназия №33 Улан-Удэ (3 класс), средняя школа №51 Улан-Удэ, средняя школа №25 Улан-Удэ (4 класс).

Третье место разделили средняя школа №13 Улан-Удэ, гимназия №14 Улан-Удэ (2 класс), гимназия №14 Улан-Удэ, гимназия №33 Улан-Удэ (3 класс), средняя школа №32 Улан-Удэ (4 класс).

Все участники олимпиады получили сертификаты, победители и призёры награждены дипломами. Было решено, что олимпиада будет проводиться ежегодно.
олимпиада школьников литературное чтение

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