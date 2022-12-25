Со дня крупнейшего пожара в Иркутской области прошло 30 лет













Сами ветераны вспоминают об этом пожаре как об одном из самых значимых событий в их профессиональной деятельности, однако высокопарных слов о героизме не понимают. Они подчёркивают: их дело было – тушить огонь, спасать людей, делать своё дело.





На самом возгорании никто не погиб, но у пожарных позже начались проблемы со здоровьем. Многие умерли в результате болезней, вызванных отравлением. Кроме того, у пожарных, получивших огромную дозу опасных веществ, родились больные дети.Сами ветераны вспоминают об этом пожаре как об одном из самых значимых событий в их профессиональной деятельности, однако высокопарных слов о героизме не понимают. Они подчёркивают: их дело было – тушить огонь, спасать людей, делать своё дело.

30 лет назад, 24 декабря 1992 года произошёл пожар на заводе «Иркутсккабель» в городе Шелехов. Эта трагедия стала одним из самых тяжёлых, затяжных и наиболее запоминающихся событий в регионе, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Пожар возник в районе склада хранения красок и растворителей кабельного завода и был обнаружен в пятом часу утра.В результате горения расплавленная горящая масса стекала на сгораемые материалы, расположенные в цехе. Это привело к быстрому распространению огня, скорость которого составляла шесть метров в минуту. Однако к моменту прибытия первых пожарных скорость распространения увеличилась более чем в четыре раза. Интенсивному развитию пожара способствовало направление ветра вдоль производственного корпуса. До прибытия первых пожарных подразделений произошло обрушение покрытия над цехом и складами пластмасс.При этом массово взрывались бочки на складе красок тарно-сборочного цеха. Общая площадь обрушившего покрытия уже через полчаса составила 16 тысяч квадратных метров.К месту пожара были стянуты пожарные подразделения Иркутска, Шелехова, Ангарска, посёлка Большой Луг, воинской части посёлка Горячие ключи – всего 669 человек. Воду приходилось подвозить с помощью водовозок. Привлекли 219 курсантов Иркутского пожарно-технического училища МВД РФ, полсотни рабочих завода, десять сотрудников милиции.Пожарные сражались с огненной стихией, несмотря на тяжелейшие условия работы: выбросы отравляющих веществ, угроза обрушения строительных конструкций, высокая температура…Пожар был ликвидирован на огромной площади лишь к следующему утру. Затем, в течение второго дня, проводили проливку и разбор отдельных очагов пожара в завалах. Эта работа закончилась лишь к вечеру 25 декабря.В течение всего времени тушения на месте пожара работали три бригады скорой медицинской помощи. Для замера уровня токсичности продуктов горения работали химики дозиметристы с полка гражданской обороны и областной СЭС.В результате пожара огнём было повреждено одно строение на общей площади 16280 квадратных метров, уничтожено 530 тонн горючих материалов. Ущерб от пожара составил почти 200 миллионов рублей.24 декабря, ветераны пожарной охраны по традиции собрались вместе, чтобы поделиться воспоминаниями о своих однополчанах и положить цветы к памятнику пожарным и спасателям.«Когда мы заехали в цех, я дал курсантам команду натянуть подкасники и дышать через них, чтобы органы дыхания были защищены. На тушении пожара я находился в течение суток, всё это время мы тушили склад материалов для производства кабеля.Курсантов распределили по боевым участкам вместе с преподавателями. О том, что на этом пожаре могут выделяться опасные токсические вещества, мы не знали, не думали. На пожаре было задействовано огромное количество личного состава и техники, так как людей надо было постоянно менять. Наша цель была быстрее локализовать и потушить пожар, мы выполняли поставленную задачу».«Тогда, в 1992 году, пожарные спасли основное производство завода, спасли от экологической катастрофы город Шелехов. И, вспоминая об этом, мы не должны забывать этих людей, тех, кто в борьбе с огненной стихией не дрогнул и исполнил свой служебный долг до конца. Они рисковали жизнью, здоровьем, своим будущим».«Огонь распространялся по кровле с такой скоростью, что пожарный, который получил приказ доставить рукава на кровлю, и со скаткой рукава бежал по подтоварнику вдоль цеха до пожарной лестнице, не смог догнать и поравняться с движением пожара. Вскоре произошло её обрушение. Остановила распространение огня огнезащитная стена».