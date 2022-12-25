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В Улан-Удэ начал ходить новогодний трамвай

Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В первый день работы он курсировал по маршруту №7

В Улан-Удэ 24 декабря выехал из депо новогодний трамвай. Это вагон, празднично украшенный гирляндами.

В первый день работы новогодний трамвай курсировал по маршруту №7.

Запуск такого праздничного вагона – ежегодная традиция. 
трамвай Новый год

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