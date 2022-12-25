В первый день работы он курсировал по маршруту №7
В Улан-Удэ 24 декабря выехал из депо новогодний трамвай. Это вагон, празднично украшенный гирляндами.
В первый день работы новогодний трамвай курсировал по маршруту №7.
Запуск такого праздничного вагона – ежегодная традиция.
В Улан-Удэ начал ходить новогодний трамвай
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Артёма Перевозкина наградили медалью «За отвагу»
Большинство из них лучше съесть в первые 12 часов
В первый день работы он курсировал по маршруту №7
Они состоятся на берегу Байкала через два месяца
Днём по республике -12,-17, местами до -7, по северу и юго-западу -20,-27
В турнире участвовали команды от различных ведомств Бурятии, спортивных федераций и т.д.
Он получил 7 лет колонии
Она обманула двух женщин
Первокурсник несколько раз подкарауливал потерпевшего возле дома, наносил побои и требовал «возмещение упущенной выгоды»
Со стены бывшего ресторана «Баргузин» убрали баннер, варварски скрывавший декоративное панно
Мужчина хотел заработать на инвестициях
После торжественного открытия для участников была проведена обзорная экскурсия
Первыми в списке находятся болезни органов дыхания
Сотрудники рыбоохраны застали мужчину и его друга за незаконной рыбалкой
В концертной программе - самобытные, завораживающие песни, яркие и энергичные танцы