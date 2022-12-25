В Улан-Удэ начал ходить новогодний трамвай

В первый день работы он курсировал по маршруту №7



В Улан-Удэ 24 декабря выехал из депо новогодний трамвай. Это вагон, празднично украшенный гирляндами.



В первый день работы новогодний трамвай курсировал по маршруту №7.



Запуск такого праздничного вагона – ежегодная традиция.



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