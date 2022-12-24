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В Улан-Удэ прошёл кубок по практической стрельбе. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В турнире участвовали команды от различных ведомств Бурятии, спортивных федераций и т.д.  

Сегодня, 24 декабря, в Улан-Удэ разыграли «Кубок Бурятского регионального отделения Российского союза боевых искусств (РСБИ) по практической стрельбе, посвящённый Дню работника органов безопасности Российской Федерации». Соревнования прошли в дисциплинах «карабин пневматический» и «пистолет пневматический». Турнир состоялся в региональном центре единоборств «Патриот».

В турнире участвовали команды от различных ведомств Бурятии, спортивных федераций и т.д. Всего участие приняли 50 команд - свыше 190 человек. 

Турнир состоялся с 9:00 до 18:00. В 19:00 были подведены итоги соревнований.

соревнования спорт

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