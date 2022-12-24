В Улан-Удэ прошёл кубок по практической стрельбе. Фоторепортаж

В турнире участвовали команды от различных ведомств Бурятии, спортивных федераций и т.д.



Сегодня, 24 декабря, в Улан-Удэ разыграли «Кубок Бурятского регионального отделения Российского союза боевых искусств (РСБИ) по практической стрельбе, посвящённый Дню работника органов безопасности Российской Федерации». Соревнования прошли в дисциплинах «карабин пневматический» и «пистолет пневматический». Турнир состоялся в региональном центре единоборств «Патриот».



В турнире участвовали команды от различных ведомств Бурятии, спортивных федераций и т.д. Всего участие приняли 50 команд - свыше 190 человек.



Турнир состоялся с 9:00 до 18:00. В 19:00 были подведены итоги соревнований.



