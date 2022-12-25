В Улан-Удэ небольшой снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём по республике -12,-17, местами до -7, по северу и юго-западу -20,-27



По данным Бурятского гидрометцентра, 25 декабря по республике: облачно, ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег, по крайнему северу без осадков. Ветер переменный 5-10, по южному берегу Байкала до 15 м/с, позёмка, метель. Температура ночью -17,-22, местами -8,-13, по северу и юго-западу до -27,-32, днём -12,-17, местами до -7, по северу и юго-западу -20,-27.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер переменный слабый. Температура ночью -17,-19, днём -12,-14.

