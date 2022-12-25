Днём по республике -12,-17, местами до -7, по северу и юго-западу -20,-27
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 декабря по республике: облачно, ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег, по крайнему северу без осадков. Ветер переменный 5-10, по южному берегу Байкала до 15 м/с, позёмка, метель. Температура ночью -17,-22, местами -8,-13, по северу и юго-западу до -27,-32, днём -12,-17, местами до -7, по северу и юго-западу -20,-27.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер переменный слабый. Температура ночью -17,-19, днём -12,-14.
В Улан-Удэ небольшой снег
Общество, Фото:
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