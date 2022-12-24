Первокурсник несколько раз подкарауливал потерпевшего возле дома, наносил побои и требовал «возмещение упущенной выгоды»
В октябре с заявлением о вымогательстве в полицию обратился 22-летний молодой человек.
Выяснилось, что парень занимал деньги у знакомого и не смог отдать вовремя. Об этом узнал 18-летний приятель кредитора и, решив нажиться на этом, стал требовать «пени» за просроченный долг, мотивируя это тем, что средства принадлежали ему.
Хотя долг молодой человек вернул в полном объёме, злоумышленник несколько раз подкарауливал его возле дома, наносил побои и требовал «возмещение упущенной выгоды» в размере 40 тысяч рублей.
Вымогатель был задержан. Им оказался ранее не судимый студент-первокурсник одного из колледжей района.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии студента колледжа задержали за вымогательство
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