В Бурятии студента колледжа задержали за вымогательство

Первокурсник несколько раз подкарауливал потерпевшего возле дома, наносил побои и требовал «возмещение упущенной выгоды»



В октябре с заявлением о вымогательстве в полицию обратился 22-летний молодой человек.



Выяснилось, что парень занимал деньги у знакомого и не смог отдать вовремя. Об этом узнал 18-летний приятель кредитора и, решив нажиться на этом, стал требовать «пени» за просроченный долг, мотивируя это тем, что средства принадлежали ему.



Хотя долг молодой человек вернул в полном объёме, злоумышленник несколько раз подкарауливал его возле дома, наносил побои и требовал «возмещение упущенной выгоды» в размере 40 тысяч рублей.



Вымогатель был задержан. Им оказался ранее не судимый студент-первокурсник одного из колледжей района.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

