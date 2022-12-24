Она обманула двух женщин
Джидинский районный суд с участием прокуратуры района рассмотрел ходатайство органа следствия о наложении ареста на имущество местной жительницы. Женщина обвиняется в мошенничестве.
39-летняя жительница села Петропавловка, оказывающая посреднические услуги при оформлении сделок с недвижимым имуществом, приобретаемым на средства маткапитала, путём обмана и злоупотребления доверием похитила средства двух женщин.
- В ходе изучения уголовного дела прокурор района внёс требование, по результатам рассмотрения которого следователем проведён обыск в жилище обвиняемой. В ходе обыска изъята бытовая техника на сумму более 120 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на изъятое имущество обвиняемой в счёт погашения ущерба, причинённого преступлениями.
Постановление суда вступило в законную силу.
У жительницы Бурятии, обвиняемой в мошенничестве, изъяли технику
Общество, Фото:
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