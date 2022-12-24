У жительницы Бурятии, обвиняемой в мошенничестве, изъяли технику

Она обманула двух женщин



Джидинский районный суд с участием прокуратуры района рассмотрел ходатайство органа следствия о наложении ареста на имущество местной жительницы. Женщина обвиняется в мошенничестве.



39-летняя жительница села Петропавловка, оказывающая посреднические услуги при оформлении сделок с недвижимым имуществом, приобретаемым на средства маткапитала, путём обмана и злоупотребления доверием похитила средства двух женщин.



- В ходе изучения уголовного дела прокурор района внёс требование, по результатам рассмотрения которого следователем проведён обыск в жилище обвиняемой. В ходе обыска изъята бытовая техника на сумму более 120 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на изъятое имущество обвиняемой в счёт погашения ущерба, причинённого преступлениями.



Постановление суда вступило в законную силу.

