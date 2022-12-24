В нацпарке Бурятии открыли экомаршрут «Тропа здоровья»

После торжественного открытия для участников была проведена обзорная экскурсия



22 декабря в национальном парке «Тункинский» состоялось открытие экологического маршрута «Тропа здоровья».



В торжественном мероприятии участие приняли министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, депутат Народного Хурала Николай Дашеев, замглавы районной администрации МО «Тункинский район» Александр Пахахинов, председатель Тункинского райсовета депутатов Надежда Далаева, глава поселения «Аршан» Даниил Молохоев, а также сотрудники нацпарка.



Министр туризма поздравил всех с открытием обновлённого объекта, которым активно могут пользоваться туристы разного возраста, так как она стала более комфортной:



- Как мы знаем, тропа проходит по живописному ущелью реки Кынгарга. Она строилась из самых современных, долгосрочных, износостойких материалов, которые долго будут служить людям и обеспечивать безопасность. Тропа строилась в довольно сложном ландшафте, приходилось много тонн металла, деревянных конструкций на руках заносить.



Директор национального парка отметил, что работы по обустройству экологической тропы до первого водопада по реке Кынгарга стало возможным в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Тропу посетили в этом году более 100 тысяч туристов. После обновления рекреационная нагрузка на природные комплексы должна будет стать минимальной.



Остальные участники мероприятия также поздравили коллектив национального парка с открытием тропы, которая стала комфортной для посещения.



Также здесь был презентован аудиогид, который можно запустить, отсканировав QR-код, размещённый на информационном стенде у входной группы тропы.



Символичную ленточку перерезали министр туризма республики Алдар Доржиев, директор национального парка Баир Байминов, глава поселения «Аршан» Даниил Молохоев.



На открытии присутствовали туристы, они отметили комфортность и пожелали дальнейших успехов в развитии туризма национальному парку.



- Мы приехали к вам из Самары. На этой тропе были, когда ещё она не была благоустроена. Приятно было попасть на неё, да ещё и в день открытия. Рады, счастливы, вспоминаем, как ходили по этим камням, по этим ступенькам. Сейчас вот сказка, - отметила семейная чета, попавшая на открытие тропы.



После торжественного открытия для участников была проведена обзорная экскурсия.



Напомним, что работы по благоустройству тропы начались в сентябре этого года. Вначале подрядчику требовалось время для обследования территории и оценки объёма работ. Так, общая протяжённость маршрута, необходимая для функционирования экотропы, требующая заброску материала составила более 1 км в гору.



Большую трудность составило доставлять стройматериалы, доски, брёвна и железные конструкции весом около 100 кг. Многое пришлось поднимать на вершину вручную. Бригада работала в непростых погодных условиях - температура понизилась, сроки выполнения контракта были короткими.



Кроме того, был установлен современный туристско-рекреационный пост «Заповедный водопад» для сотрудников национального парка, где имеется необходимая мебель для работы поста.



О тропе



На «Тропе здоровья» можно не только наслаждаться живописными видами окружающих ландшафтов, но и познакомиться с заповедными обитателями, услышать звуки природы, почувствовать силу воды и энергию гор.



Для удобства тропа обустроена деревянным настилом, знаками навигации, лестницами, местами для отдыха, смотровыми и информационными площадками. Маршрут проходит по левому берегу реки Кынгарга до первого водопада. Первый водопад является самым популярным и посещаемым местом в Тункинском национальном парке. В летнее время по тропе проходит до 3 тысяч посетителей в день.



В 500 м вверх по тропе находится ущелье реки Кынгарги - очень живописное, зажато в высоких каменных стенах, изобилует причудливыми скальными образованиями.

