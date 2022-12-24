Театр «Байкал» представит танцы и песни народов мира

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В концертной программе - самобытные, завораживающие песни, яркие и энергичные танцы



Концертная программа состоится 1-2 февраля в 18:30 в театре оперы и балета. «Артисты театра «Байкал» пронесут зрителей по уголкам необъятной земли и позволят прикоснуться к общемировому культурному наследию», - анонсируют представления в пресс-службе театра.



В концертной программе - самобытные, завораживающие песни, яркие и энергичные танцы, представляющие всё богатство и роскошь национальных культур.



Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, театр «Байкал» умеет не только красиво и достоверно представить бурятскую культуру, но и продемонстрировать искусство разных народов.



Возрастное ограничение 6+

