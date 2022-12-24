Житель Бурятии получил 3 года колонии за избиение брата кочергой

Мужчина не смог обжаловать приговор



20 декабря судебной коллегией Верховного суда Бурятии в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины. Он был осуждён приговором Еравнинского районного суда по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Оказалось, что в ходе застолья между братьями произошла ссора, в ходе которой житель района нанёс не менее двух ударов металлической кочергой по спине потерпевшего. Тем самым он причинил последнему тяжкий вред здоровью.



- Доводы жалоб осуждённого, его защитника и потерпевшего о невиновности В. в причинении тяжкого вреда здоровью брату, о противоречивости выводов судебно-медицинской экспертизы, признаны судом апелляционной инстанции несостоятельными, поскольку вина В. подтверждается документами по делу, в том числе показаниями самого В., а оснований не доверять заключениям эксперта у суда не имелось. Выдвинутая версия о получении травмы потерпевшим в результате падения обоснованно отвергнута судом и расценена как способ защиты с целью избежать ответственности за содеянное, - пришли к выводу в Верховном суде республики.



При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства, в том числе противоправное и аморальное поведение потерпевшего, выразившееся в причинении телесных повреждений подсудимому и высказывании в его адрес оскорблений.



А также в качестве таких обстоятельств признали оказание мужчиной помощи потерпевшему, вызов скорой помощи, отсутствие претензий у потерпевшего.



Отягчающим обстоятельством с учётом наличия у мужчины непогашенной судимости судом обоснованно признан рецидив преступлений.



Суд апелляционной инстанции признал назначенное наказание справедливым и соразмерным содеянному.



