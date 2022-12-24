24 декабря

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В Улан-Удэ сегодня снежно

В Улан-Удэ сегодня снежно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Температура днём -10,-12

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 декабря по республике облачно, снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка.

Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, по северу -35,-40, по Прибайкалью, югу и юго-западу -10,-15, днём -14,-19, местами -7,-12, по северной половине -24,-29.

В Улан-Удэ снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -19,-21, днём -10,-12.
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