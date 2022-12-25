В Бурятии утвердили дату зимних сельских игр

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Очередные зимние сельские спортивные игры пройдут в Прибайкальском районе Бурятии с 28 по 4 марта 2023 года. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии. Соревнования объединят тысячу человек.
Подготовка к мероприятию уже стартовала. Детали обсудили на недавнем заседании совета по физической культуре, спорту и молодёжной политике, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством зампреда правительства – министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой.
Прибайкальский район, по её словам, активно готовится к встрече гостей. До масштабного спортивного мероприятия остаётся чуть больше двух месяцев.
XVI республиканские сельские игры пройдут в три этапа. Первый – малые игры в районах республики, которые продлятся до 16 января. Второй – зональные отборочные соревнования по хоккею с мячом (16-19 февраля) и третий – финальные состязания в Прибайкальском районе (28 февраля – 4 марта). Мероприятие должно было состояться в 2022 году, но его перенесли
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