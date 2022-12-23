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Хор из Бурятии снялся в клипе в память об Алдаре Цыденжапове

Хор из Бурятии снялся в клипе в память об Алдаре Цыденжапове
Общество, 
Клип называется «Спас экипаж и корабль в тот злополучный сентябрь…»

Хор «Юность» музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева принял участие в съёмке клипа «Спас экипаж и корабль в тот злополучный сентябрь…». Видеоклип посвящен памяти Героя России Алдара Цыденжапова и его подвигу.

Руководитель хора - Любовь Анатольевна Расторгуева.

Алдар Цыденжапов, матрос Тихоокеанского флота России, погиб в возрасте 19 лет во время несения службы на эсминце «Быстрый» 24 сентября 2010 года. 16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Видеоклип в память о герое создан при грантовой поддержке министерства спорта и молодежной политики Бурятии.
клип Герой России

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