Хор из Бурятии снялся в клипе в память об Алдаре Цыденжапове

Клип называется «Спас экипаж и корабль в тот злополучный сентябрь…»



Хор «Юность» музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева принял участие в съёмке клипа «Спас экипаж и корабль в тот злополучный сентябрь…». Видеоклип посвящен памяти Героя России Алдара Цыденжапова и его подвигу.



Руководитель хора - Любовь Анатольевна Расторгуева.



Алдар Цыденжапов, матрос Тихоокеанского флота России, погиб в возрасте 19 лет во время несения службы на эсминце «Быстрый» 24 сентября 2010 года. 16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.



Видеоклип в память о герое создан при грантовой поддержке министерства спорта и молодежной политики Бурятии.

